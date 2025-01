Auf einer Immobilien-Plattform wird ein exklusives Grundstück am Hufeisensee in Halle angeboten. Dort wollte Norbert Labuschke seinen Freizeitpark ausbauen. Was steckt dahinter?

Am Hufeisensee sollte der Freizeitpark um den Golfplatz um weitere Attraktionen erweitert werden. Was wird aus diesen Plänen?

Halle (Saale)/MZ - Die Pläne für den neuen Freizeitpark am Hufeisensee in Halles Osten nehmen immer mehr Gestalt an. Sogar die umstrittene Wakeboard-Anlage war zuletzt in zwei städtischen Ausschüssen jeweils von einer Mehrheit durchgewunken worden. Der Stadtrat soll kommenden Mittwoch darüber entscheiden, den Bebauungsplan öffentlich auszulegen. Doch nun gibt es wieder neue Aufregung: Soll das ganze Projekt etwa verkauft werden?