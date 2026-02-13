Der Höcke-Vertraute Stefan Möller hält sich eine Kandidatur für den AfD-Bundesvorstand offen. Eine Entscheidung wird beim Bundesparteitag im Sommer fallen.

Erfurt - Thüringens Co-AfD-Chef Stefan Möller erwägt eine Kandidatur für den Bundesvorstand seiner Partei. „Möglicherweise“, antwortete Möller auf eine entsprechende Frage der dpa in Erfurt. Er schließe eine Kandidatur nicht aus. Möller ist neben Björn Höcke Co-Chef der Thüringer AfD, die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet wird. Möller gilt als Vertrauter von Höcke.

Welchen Posten genau sich Möller im Bundesvorstand vorstellen kann, wollte er nicht sagen. „Wenn ich mich für die Bundesvorstandsarbeit interessiere - und das tue ich in einem gewissen Maße - dann hängt das vor allem mit dem persönlichen Anspruch zusammen, bestimmte Themen voranzubringen.“ Er schaue daher weniger auf die Hierarchie. Allerdings habe die Hierarchie Bedeutung bei der Durchsetzungskraft. Es sei aber zu früh, darüber zu sprechen. Er wolle Entscheidungsprozessen nicht vorgreifen. Von der Thüringer AfD ist bisher Stephan Brandner im Bundesvorstand vertreten.

Der Bundesparteitag der AfD ist für den 4. und 5. Juli in Erfurt geplant. Dabei soll der Bundesvorstand gewählt werden.