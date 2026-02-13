Nach Protesten bleibt das DB Museum Halle erhalten: Ab April sind wieder historische Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn zu sehen. Wie kam es dazu?

In dem Museum werden rund 15 Original-Lokomotiven aus der Zeit der Deutschen Reichsbahn gezeigt. (Archivbild)

Halle - Das DB Museum in Halle öffnet ab April seine Tore für Museumsgäste. Der reguläre Museumsbetrieb an Samstagen wird wieder aufgenommen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Gezeigt würden die Baureihen der Deutschen Reichsbahn aus der ehemaligen DDR.

Linken-Politiker protestierten gegen Aus für DB-Museum

Gegen die geplante Schließung des Standortes des DB Museums in Halle hatte es vergangenes Jahr Protest gegeben. Die Schließung des einzigen ostdeutschen Standortes des Museums der Deutschen Bahn sei falsch und strukturell ungerecht, hieß es etwa in einem Brief mehrerer Linken-Politiker aus Bund und Ländern.

Die Bahn teilte nun mit, im vergangenen Jahr hätten konstruktive Gespräche mit der Stadt über Möglichkeiten zum Erhalt begonnen. Im Zuge dessen sei die Entscheidung für eine Wiedereröffnung gefallen. „Damit entsteht der notwendige Raum, um gemeinsam konkrete Ansätze zu entwickeln, die die Zukunft des Museumsstandortes in Halle auch langfristig absichern.“

Halle ist den Angaben zufolge seit 2003 Außenstandort des DB Museums. Es werden rund 15 Original-Lokomotiven aus der Zeit der Deutschen Reichsbahn gezeigt.

Schulze: Museum dokumentiert ein Stück Eisenbahngeschichte

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze begrüßt die Entscheidung. Das Museum dokumentiere ein Stück ostdeutscher Eisenbahngeschichte, erklärte der CDU-Politiker. „Das Engagement des Landes Sachsen-Anhalt, der Stadt Halle und vieler Ehrenamtlicher hat sich gelohnt. Jetzt müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass der Bestand des Museums dauerhaft gesichert wird.“