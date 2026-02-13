Ein Streit in Salzwedel eskaliert – ein Mann stirbt, ein anderer landet in U-Haft. Was bisher zur Tat bisher bekannt ist.

Salzwedel - In Salzwedel ist ein 34-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung mit einem anderen Mann getötet worden. Der 47-jährige Beschuldigte sei im Umfeld des Tatortes festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei es zwischen den beiden Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Die Staatsanwaltschaft Stendal hat Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags beantragt. Der Beschuldigte wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.