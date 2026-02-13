Mit dem vierten Heimsieg in Serie hat es nicht geklappt. Fortuna Düsseldorf verharrt in bedrohlicher Nähe zur Abstiegszone. Auch dem Drittletzten Preußen Münster hilft das Unentschieden kaum weiter.

Düsseldorf - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den vierten Heimsieg in Serie verpasst. Beim weitgehend trostlosen 0:0 gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SC Preußen Münster versäumten die Rheinländer einen Befreiungsschlag und die Gelegenheit, sich nach Punkten weiter vom Tabellenkeller zu distanzieren. Beide Clubs trennen vorerst zwar fünf Plätze, aber nur zwei Punkte. Für den Drittletzten Münster war es das achte sieglose Spiel in Serie. Die Westfalen gewannen von den vergangenen elf Spielen nur eines.

Vor vielen bunt verkleideten Fans in der Karnevalshochburg Düsseldorf war es ein eher tristes Spiel. Beide Mannschaften zeigten zwar durchaus Zug zum Tor, bei den überschaubaren Chancen aber letztlich zu wenig Effektivität im Abschluss. Am Ende hatten die Münsteraner sogar die besseren Möglichkeiten zum Sieg.

Düsseldorf vergibt einen Freistoß aus fünf Metern

Nachdem Münsters Torwart Johannes Schenk einen scharfen Rückpass von Marvin Schulz hatte fangen müssen, durfte Düsseldorfs Florent Muslija in der 20. Minute einen indirekten Freistoß aus fünf Metern schießen. Er traf aber nur einen von sehr vielen Spielern vor dem Tor: seinen Kollegen Anouar El Azzouzi.