Nach einem blutigen Streit sind in Meschede im Sauerland am Morgen Teile der Innenstadt gesperrt gewesen. Der Verdächtige ging der Polizei zunächst durch die Maschen, hat sich nun aber gestellt.

Meschede - Bei einem Streit auf offener Straße ist ein 20-Jähriger im Sauerland niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Tatverdächtige ist ein 19-jähriger Deutscher, wie die Polizei mitteilte. Nach der Tat in der Nacht zu Freitag in der Innenstadt von Meschede blieb die Fahndung zunächst erfolglos, der Täter entkam zu Fuß. Ein Bekannter des Verletzten leistete Erste Hilfe, bis Rettungskräfte eintrafen und das Opfer ins Krankenhaus brachten.

Am Freitagnachmittag stellte sich der Tatverdächtige dann bei der Polizei, die Staatsanwaltschaft Arnsberg stellte daraufhin einen Antrag auf Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der 19-Jährige ist der Polizei bereits wegen Körperverletzungsdelikten bekannt.

Das Opfer war in den frühen Morgenstunden mit einer Gruppe von drei Männern aneinandergeraten, einer zückte ein Messer und stach zu. Danach flüchteten die drei.