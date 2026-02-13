Nur für geladene Gäste: Kapitäne und Kaufleute kommen im Bremer Rathaus zusammen - zu einem Netzwerktreffen der besonderen Art.

Bremen - Zahlreiche Herren in Frack oder Kapitänsuniform, dazwischen Frauen in edler Garderobe: Im Bremer Rathaus haben sich rund 300 Menschen zur Schaffermahlzeit zusammengefunden. „Bei diesem Treffen der Bremer Seefahrgemeinschaft, werden wir daran erinnert, dass Seehandel ein Beruf, eine Branche und sogar ein politisches Schlachtfeld sein kann“, sagte Maersk-Chef Vincent Clerc laut Redemanuskript, der als Ehrengast geladen ist. Aber es sei weit mehr als das, betonte Clerc. „Er ist eine gemeinsame Geschichte, die Menschen und die Welt verbindet, den Austausch von Waren und Kultur fördert, Wohlstand und Wachstum anstrebt und diejenigen ehrt, die zur See fahren, um dieses Engagement aufrechtzuerhalten.“

Nur einmal im Leben: Gäste von nah und fern

An dem jährlichen Fest nehmen Kapitäne, Kaufleute und Gäste aus dem In- und Ausland teil. Seit 2015 dürfen auch Frauen zu dem früheren Männertreffen kommen. Während des Nachmittags und Abends werden Spenden für die Stiftung Haus Seefahrt gesammelt, die Seeleute, deren Familien und bedürftige Nautik-Studenten unterstützt.



Die Veranstaltung, die seit 1545 stattfindet, gilt als eines der ältesten Bruder- oder Freundschaftsmahle der Welt. Das Fest folgt einem geregelten Ablauf, geladene Gäste dürfen nur einmal in ihrem Leben teilnehmen. Als Gast des Bürgermeisters ist Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) eingeladen.

Alle Jahre wieder: Was zum Essen serviert wird

Das fünfstündige Menü besteht aus Seemannskost wie Hühnersuppe, Stockfisch, Braunkohl mit der Grützwurst Pinkel, Kalbsbraten, Rigaer Butt und Käse. Dazu wird Seefahrtsbier aus Silberhumpen getrunken – ein besonderes Braunbier, das nur zur Schaffermahlzeit gebraut wird. Das Mahl wird von zwölf Reden unterbrochen, am Ende rauchen die Anwesenden traditionell Tabak aus langen weißen Tonpfeifen.

Veranstalter ist die Stiftung Haus Seefahrt, die nach eigenen Angaben im Jahr 1545 gegründet wurde. Organisiert und finanziert wird das Essen von den sogenannten Schaffern der Stiftung. In diesem Jahr waren dies Dirk Zeppenfeld, Nadine Kloska und Dirk Rogge.