Görlitz - Auf der A4 in Richtung Görlitz hat sich nahe dem Grenzübergang zu Polen ein Stau von etwa vier bis fünf Kilometern Länge gebildet. Laut Polizei liegt dies an den Einreisekontrollen nach Polen. Viele Menschen seien aktuell auf der Heimreise nach Polen. Am Freitag ist die Verkehrslage demnach ähnlich gewesen. Dies ist die Spitze der Reisewelle und in den kommenden Tagen dürfte die Zahl der Reisenden wieder sinken, so die Polizei.