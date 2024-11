Die Stadt Potsdam will eine Ausstellung über den Modemacher Wolfgang Joop zeigen. Der Designer wird am Montag 80 Jahre alt. Aber für die Retrospektive gibt es jetzt einen neuen Zeitplan.

Potsdam - Der für Februar geplante Start einer Ausstellung über das Lebenswerk des Designers Wolfgang Joop in Potsdam verschiebt sich in die zweite Jahreshälfte 2025. Der Zeitaufwand ist laut Stadt größer als zunächst angenommen. Der Modemacher, Zeichner und Buchautor Joop wird am Montag (18. November) 80 Jahre alt.

Nach einem ersten Plan im Jahr 2023 sollte die Retrospektive eigentlich von diesem November an im städtischen Museum in Potsdam zu sehen sein. Ende Juli dieses Jahres hatte es aber geheißen, die Eröffnung sei im Februar 2025 vorgesehen. Nun kündigte das Rathaus an, der Start verschiebe sich in die zweite Jahreshälfte. Genauere zeitliche Angaben machte die Stadt nicht.

Stadt: Projekt mit noch mehr Exponaten umsetzen

Die Ausstellung solle um weitere Aspekte des Schaffens des Künstlers ergänzt werden, hieß es als Begründung. Das hätten die Kooperationspartner – die Landeshauptstadt Potsdam und Wolfgang Joop – gemeinsam entschieden. „Dies gibt uns Gelegenheit, das Ausstellungsprojekt noch ganzheitlicher und mit einer noch größeren Auswahl an Exponaten zu verwirklichen. Eine Ausstellung mit so hohem künstlerischen Anspruch benötigt genügend zeitlichen Vorlauf.“

Joop ist in Potsdam geboren und lebt in der brandenburgischen Landeshauptstadt, der er sich tief verbunden fühlt.

Potsdamer Oberbürgermeister würdigt Joop zum 80.

Zum 80. Geburtstag würdigte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) den Designer als außergewöhnliche, kreative und inspirierende Persönlichkeit und leidenschaftlichen Botschafter der Stadt. „Wolfgang Joop hat nicht nur die Modewelt nachhaltig geprägt, sondern auch den Namen "Potsdam" in die Welt getragen als einen weltoffenen Ort der Kreativität und Kunst. Er verleiht ihm im besten Sinne einen Hauch von Glamour.“ Neben seiner Arbeit in der Mode- und Kunstwelt engagiert sich Joop nach Angaben der Stadt für soziale Projekte, insbesondere für den Bau eines Tierheims.