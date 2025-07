Influencer Tim Gabel hatte in seinem Podcast Werbe-Ikone Verona Pooth zu Gast. Dabei ging es um Karriere und auch ums liebe Geld.

Düsseldorf. – Mit Werbesprüchen wie "Wann macht er denn endlich 'Blubb'?" und "Da werden Sie geholfen" wurde Verona Pooth (57) – damals noch Feldbusch – bekannt.

Verona Pooth spricht bei Influencer Tim Gabel übers Geld

Inzwischen gehört sie zu den bekanntesten TV-Persönlichkeiten in Deutschland. In einem Podcast mit Influencer Tim Gabel spricht die Ex von Dieter Bohlen nun über ein Thema, über das man eigentlich viel zu wenig redet: Geld und wie man es verdient.

Lesen Sie auch: Wie "Shopping Queen"-Star Guido Maria Kretschmer seinen Mann kennenlernte

Obwohl sie im Podcast keine konkreten Zahlen nennt, gibt die 57-Jährige durchaus einen kleinen Einblick in die Summen, die TV-Stars bei ihren Auftritten verdienen.

"Ich bin durch und durch Unternehmerin. Mir ist klar, dass ich dabei Geld verdienen will", stellt Pooth auf Gabels Frage nach den Gagen klar. Jedoch sei jeder für seine Gage in der Branche selbst verantwortlich.

Stars und Sternchen arbeiten lange auf gute Gage hin

"Du bist dein eigener Manager, dein Anwalt, dein Steuerberater und du wirst immer nur zur Rechenschaft gezogen", führt sie weiter aus und betont, dass man dafür selbst verantwortlich sei. Irgendwie müsse man von allem etwas können, um in der Branche zu bestehen.

Lesen Sie auch: Großes Negativ-Ranking der Schlagerszene: DJ Ötzi ist in Deutschland am unbeliebtesten

"Einer, der an einem Abend 20.000, 30.000 oder 40.000 Euro gekriegt hat, der hat wahrscheinlich einige Jahre an diesem Pullover gestrickt." Was die Mutter von "Let's Dance"-Sieger Diego Pooth damit meint: Um diese Summen für einen Auftritt verlangen zu können, müsse man auch lange darauf hinarbeiten.

Jeder müsse seine Gagen selbst durchsetzen und schauen, dass er fair bezahlt werde. Dabei kritisiert sie: "Du hast keine Vergleiche, weil keiner dir sagt, was er verdient."

Lesen Sie auch: „Geld es noch billiger?“ Laura Müller teilt schlüpfrige Inhalte und kassiert Shitstorm

Verona Pooth verhandelte Verträge über gagen selbst

Tim Gabel will es genauer wissen und fragt, ob sie bei den Verträgen gut beraten wurde und wie sie sich da reingefuchst habe. Es sei nicht einfach, solche Verträge zu verhandeln, durchzusetzen und "auch die ganzen Feinheiten zu kennen", sagt Pooth daraufhin.

"Ich war in jeden einzelnen Vertrag von Kopf bis Fuß mit verwickelt", so Pooth. "Meine Anwälte fanden mich anstrengend, weil ich alles wissen wollte."

Auch interessant: "Es ist einfach nicht fair": Ross Antony rechnet knallhart mit dem Eurovision Song Contest ab

Wie die 57-Jährige weiter berichtet, habe sie später ohne ihre Anwälte verhandelt, weil sie wusste, was sie wollte und wie viel sie wert war. Überrascht ist sie, dass einige Künstler ihre Verträge wohl nicht kennen würden.