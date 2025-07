Macht sie damit Werbung für ihr OnlyFans-Profil? Nach längerer Instagram-Pause meldet sich Laura Müller, die Ehefrau von Michael Wendler, zurück und postet täglich Videos mit sexuellen Anspielungen. Was ihre Fans dazu sagen.

Florida. – Michael Wendler und seine Ehefrau Laura Müller stehen, seitdem sie vor sieben Jahren zueinander gefunden haben, im Licht der Öffentlichkeit. Auch durch den Altersunterschied von 28 Jahren sorgt das scheinbar ungleiche Paar für Aufsehen.

Seit einiger Zeit ist Laura Müller nicht nur als Content Creatorin auf Instagram aktiv, sondern auch auf der Erotik-Bezahlplattform OnlyFans. Auf Instagram hat die 24-Jährige mehr als 600.000 Follower, die sie eine Zeit lang etwas vernachlässigte. Nun postet sie seit knapp einer Woche beinahe täglich Fotos und Videos – doch ihre Fans sind meistenteils eher verärgert als angetan von den neuen Inhalten.

Laura Müller zurück auf Instagram: Werbung für Erotik-Content

So teilt sie kurze Videos, auf denen sie vermeintlich telefoniert und über ihr Sexleben mit ihrem Ehemann spricht. Über Threads, den Messengerdienst von Instagram, kommentieren viele Nutzer Müllers Aktivitäten.

Dort heißt es unter anderem: "Deine Mama muss so stolz auf dich sein." Aber auch der offizielle Account des Streaminganbieters RTL+ mischt mit: "Das finde sogar ich ein bisschen unangenehm." Bei Instagram sind die Kommentare für Nutzer mittlerweile eingeschränkt worden.

In einem weiteren, rund 60 Sekunden langen Video ist zu sehen, wie die 24-Jährige ihrem Ehemann Michael Wendler das Bein massiert. Doch der scheint andere Absichten zu haben – zumindest deutet er das mit einer bestimmten Handbewegung an. Das Filmchen ist aus der Perspektive von Michael Wendler gefilmt.

Bizarres Video sorgt für Aufregung bei Fans von Müller und Wendler

Laura Müller wirkt erheitert und reagiert prompt auf die angezeigte Handbewegung. Sie greift nach seiner Hose und versucht, sie ein Stück herunterzuziehen.

Doch dann die überraschende Wendung: Der Schlagersänger wollte offenbar lediglich auf sein schmerzendes Knie aufmerksam machen. Als Videobeschreibung steht eine augenzwinkernde Aussage von Laura Müller: "Schade, ich hab mich schon gefreut."

Auch bei diesem kurzen Video ließen die Kommentare nicht lange auf sich warten. Ihre rund 600.000 Follower reagierten teils amüsiert, teils spöttisch. "Geht es noch billiger", fragt ein User unverblümt. Andere schreiben: "Irgendwie schäme ich mich gerade extrem für dich." Eine Nutzerin schreibt sogar: "Gemeldet. Da sowas auf Instagram nichts verloren hat" – und bekommt darauf mehr als 300 Likes.

Fans einig: Erotik-Inhalte der Wendler-Ehefrau nicht für Instagram geeignet

Eine weitere Followerin kritisiert scharf: "Eigentlich habe ich kein Problem damit, wenn Menschen tun, was ihnen Spaß macht. OnlyFans ist eine geschlossene Community und nur für zahlende User zugänglich. Bei Instagram ist das allerdings nicht so […] das sehen so viele Menschen, die auch deine Familie und Kinder kennen."

Fans und Follower scheinen sich einig zu sein: Solche Videos gehören nicht auf Instagram. Auch wenn Laura Müller damit mutmaßlich versucht, weitere Kunden für ihren OnlyFans-Account zu generieren.