Eine Analyse von Beiträgen im Internet hat die Beliebtheit von Künstlerinnen und Künstlern der Schlagerszene Deutschlands untersucht. Selbst Größen wie Helene Fischer und Roland Kaiser kommen in dem Negativ-Ranking vor.

Großes Negativ-Ranking der Schlagerszene: DJ Ötzi ist in Deutschland am unbeliebtesten

Wer ist der unbeliebteste Schlagerstar in Deutschland?

Halle (Saale). – Über Musikgeschmack lässt sich bekanntlich ja sehr gut streiten. Die Webseite casino.ch hat sich in einer Analyse den deutschen Schlagerstars gewidmet – und dabei herausgefunden, wer der unbeliebteste Künstler des Genres ist.

Auch Maite Kelly, Andreas Gabalier und Helene Fischer auf der Liste

Dafür haben die Redakteure Kommentare aus sozialen Medien, Blogs und Foren herangezogen und sie nach Emotionen wie "traurig", "lustig", "positiv" oder "negativ" kategorisiert.

Herausgekommen ist, dass selbst Schlagergrößen wie Maite Kelly (45) und Andreas Gabalier (40) in der Liste auftauchen. Dabei liegt Gabalier, so Merkur, mit zwölf Prozent negativer Reaktionen auf Platz sechs.

Rang sieben teilen sich Florian Silbereisen (43) und Nino de Angelo (61) mit jeweils elf Prozent. Selbst Helene Fischer (40) ist in dem Ranking zu finden. Sie schneidet allerdings mit zehn Prozent an negativen Reaktionen besser ab als ihre Kollegen. Doch wer ist nun am unbeliebtesten?

Schlagerstar DJ Ötzi belegt Platz eins im Negativ-Ranking

Platz eins des Negativ-Rankings belegt DJ Ötzi (54), dicht gefolgt von Anna-Carina Woitschack (32) und Roland Kaiser (73). 25 Prozent aller Reaktionen auf den Tiroler Schlagerstar DJ Ötzi fallen laut der Analyse negativ aus.

DJ Ötzi führt das Negativ-Ranking der Schlagerstars an. (Foto: Imago/Future Image)

Dabei ist Gerhard "Gerry" Friedle, so heißt er mit bürgerlichem Namen, seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Schlagerszene. Im Laufe seiner Karriere hat er mehr als 16 Millionen Tonträger verkauft.

Seine Karriere begann Mitte der 1990er Jahre. Seitdem ist er ein gefeierter Entertainer. Der Sänger, der zurückgezogen mit seiner Familie in Österreich lebt, ist für seine bodenständige, humorvolle Art bekannt. Weshalb er in den sozialen Medien allerdings so polarisiert, wird für seine Fans wohl ein Rätsel bleiben.