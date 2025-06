München. - Seit Weihnachten 2024 hatte sich Helene Fischer in der Öffentlichkeit rar gemacht. Während im Moment noch darüber spekuliert wird, ob die Sängerin einen Auftritt beim "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel – dem Mega-Event der Szene – haben wird, gibt es weitere Neuigkeiten über die Schlagerkönigin.

Schlagerkönigin Helene Fischer ist schwanger

Wie die Bild berichtet, ist Helene Fischer schwanger und erwartet zusammen mit ihrem Mann Thomas Seitel ihr zweites Kind. Seit mehreren Wochen wisse die Zeitung von der Schwangerschaft.

Um Helene Fischer jedoch die Möglichkeit zu geben, diese Neuigkeit erst einmal im engsten Familienkreis zu genießen, sei mit der Veröffentlichung noch gewartet worden.

Zweites Kind von Helene Fischer soll im Herbst zur Welt kommen

Die Geburt des Kindes werde im Herbst erwartet. Weitere Details zur Schwangerschaft gebe es nicht, da weder die Sängerin noch ihr Management sich gegenüber der Bild äußern wollten.

Das erste gemeinsame Kind des Paares war im Dezember 2021 zur Welt gekommen. Nun darf sich die kleine Nala auf ein Geschwisterchen freuen. Der Name sei angelehnt an die Löwin aus Disneys "Der König der Löwen", so die Bunte. In Swahili bedeute Nala "die Löwin, die Königin", aber auch "das Geschenk".

Schlagersängerin plant Tour im Jahr 2026

Bis zum Start ihrer Giga-Stadiontour bleibt noch etwas Zeit, um das Familienglück zu genießen. Denn der Auftakt für Helene Fischers neue "360-Grad-Stadion-Tour" soll im Juni 2026 in Dresden sein.

Am 17. Juli 2026 tritt Fischer laut Plan in der Münchner Allianz-Arena auf. Ob die Tour durch das zweite Kind verschoben wird, ist derzeit nicht bekannt.