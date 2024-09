James Darren spielte an der Seite von William Shatner und schaffte es in die Billboard-Charts. Nun ist er in Los Angeles gestorben.

Los Angeles - Der US-Schauspieler und -Sänger James Darren ist tot. Darren starb in einer Klinik in Los Angeles, wie es auf seiner Internetseite hieß. Sein Sohn Jim Moret sagte dem Branchenblatt „Hollywood Reporter“, dass er seine Aortenklappe ersetzen lassen wollte, aber zu schwach gewesen sei. Dem Bericht zufolge starb der Schauspieler am Montag im Alter von 88 Jahren. „Ich dachte immer, er würde es schaffen, weil er so cool war. Er war immer cool“, wurde Jim Moret zitiert.

Die Sängerin Nancy Sinatra, Tochter von Entertainer Frank Sinatra (1915-1998) postete auf der Plattform X Fotos von James Darren und schrieb dazu: „Ich wünsche ihm eine schnelle und schöne Reise durch das Universum und darüber hinaus. Gute Reise, lieber Jimmy.“ Darren war dem Post zufolge Patenonkel von Sinatras Tochter AJ.

Darren spielte unter anderem in der US-Polizeifernsehserie „T.J. Hooker“ an der Seite von William Shatner und Heather Locklear. Auch in vielen anderen Serien - darunter die Science-Fiction-Serien „Time Tunnel“ und „Star Trek: Deep Space Nine“ - hatte er eine Rolle. Mit dem Lied „Goodbye Cruel World“ schaffte er es Berichten zufolge 1961 auf Platz 3 der Billboard-Charts.