Turkmenische Hunde bekommen eigenen Feiertag

Aschgabat - Turkmenistan hat zu Ehren einer einheimischen Hunderasse einen neuen Feiertag bekommen: In dem zentralasiatischen Land wurde am Sonntag der Alabai gefeiert. Nach dem Willen von Präsident Gurbanguly Berdymuchammedow wird der Feiertag an dem Tag begangen, an dem auch die Pferderasse der Achal-Tekkiner besonders gewürdigt wird. Die Pferde sind für ihre Schnelligkeit und Ausdauer bekannt.

Berdymuchammedow will den Alabai, offiziell Zentralasiatischer Owtscharka genannt, ebenso bekannt machen wie das Pferd. Im vergangenen Jahr enthüllte er in der Hauptstadt Aschgabat eine 15 Meter hohe goldene Statue eines Alabais.

Traditionell werden die als sehr ruhig und selbstsicher geltenden Tiere als Herdenschutzhunde eingesetzt. Zum Feiertag gab es unter anderem einen Wettbewerb, an dem zehn Hunde der Rasse beispielsweise ihre Wendigkeit unter Beweis stellten. (ap)