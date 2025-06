Neuenkirchen-Vörden - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 in Nähe der Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden in Fahrtrichtung Bremen ist am Samstagabend ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet das Auto aus bislang ungeklärter Ursache unter einen Sattelzug, blieb dort stecken und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Die Autobahn wurde für die Bergungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.