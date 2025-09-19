Auf der Eins der Album-Charts hat sich wieder was getan. Bei den Singles dagegen steht „Golden“ zum siebten Mal auf der Top-Position.

Acht Studioalben hat er seit 2011 veröffentlicht, sechs davon landeten in Deutschland auf Platz eins: Ed Sheeran. (Archivbild)

Baden-Baden - Nach einer Woche Sabrina Carpenter und einer Woche RAF Camora steht nun Ed Sheeran auf Platz eins der deutschen Albumcharts. „"Play" heißt Ed Sheerans neues Album – und mit spielerischer Leichtigkeit erobert der britische Superstar nun auch die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts“, teilen die Ermittler von GfK Entertainment in Baden-Baden mit. „Es ist bereits seine sechste Nummer-eins-Platte.“

Parallel seien drei Songs des Sängers, der im Dezember für ein Konzert nach München kommt, im Single-Ranking vertreten: „Sapphire“ (16), „Azizam“(20) und „Camera“ (neu auf 54). In den Single-Charts steht nach wie vor der offizielle Sommerhit „Golden“ zum nunmehr siebten Mal hintereinander auf Platz eins und das, obwohl nun der Herbst beginnt.

Helene Fischer erreicht Platz neun

In den Top Fünf der Alben finden sich neben Ed Sheeran noch weitere Neueinsteiger: das US-Alternative-Duo Twenty One Pilots mit „Breach“ auf der Zwei, die Deathcore-Band Lorna Shore („I Feel The Everblack Festering Within Me“) auf der Vier und Liedermacher Heinz Rudolf Kunze („Angebot und Nachfrage“) auf der Fünf.

Platz drei besetzt nach wie vor der Soundtrack zum Netflix-Hit-Film „KPop Demon Hunters“. Neu auf Position neun steht Helene Fischer mit ihrem Album „Die schönsten Kinderlieder - Tanzen & Feiern“.

RAF Camora, der österreichische Rapper stand letzte Woche auf der Eins, fiel derweil auf Platz 15, das Album „Italia“ von Till Brönner von der 5 auf die 21.

Single-Charts seit sieben Wochen von „Golden“ beherrscht

In den Single-Charts gibt es hinter „Golden“ einen Neueinsteiger auf Platz zwei: Rapper Pashanim mit „Erster Sommer ohne dich“.

Ansonsten sind in den Top Five der Singles alte Bekannte anzutreffen: „Ordinary“ von Alex Warren auf der Drei, „Tau mich auf“ von Zartmann auf dem vierten Platz und auf der Fünf ein weiterer „KPop Demon Hunters“, und zwar „Soda Pop“ von Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast.

Das Band-Projekt Unheilig landet nach seinem Comeback mit dem Lied „Wunderschön“ lediglich an Position 51.

Die neue Single „Holla die Waldfee“ von Heino, in deren Musikvideo Reality-Promi Claudia Obert als Rotkäppchen auftritt, erreichte keinen Platz in den Top 100.