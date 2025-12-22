Ski Aggu kann auf einen rasanten Aufstieg zurückschauen - jetzt nimmt sich der Rapper eine Auszeit. Wann die Fans ihn wieder auf der Bühne sehen, lässt er offen.

Berlin - Der preisgekrönte Rapper Ski Aggu will sich eine Auszeit vom Musikbetrieb nehmen. „Rap auf technobeats ist jetzt offiziell mainstream, ich habe diesen sommer in der wuhlheide gespielt und wir waren sogar international unterwegs“, postete er auf Instagram. Dafür werde er immer dankbar sein. „Jetzt ist es aber an der zeit, auf mein körper zu hören und das mikrofon für eine unbestimmte zeit wegzulegen.“

Zu Ski Aggus bekanntesten Songs gehören „Party Sahne“ und „Friesenjung“. Der Musiker aus Berlin-Wilmersdorf, der bürgerlich August Jean Diederich heißt, ist bekannt für seine Auftritte mit Skibrille. Er wurde unter anderem mit dem Musikpreis „1Live-Krone“ ausgezeichnet.

Vor fünf Jahren habe er seinen ersten Song herausgebracht, schrieb Ski Aggu weiter. Viele Menschen hätten ihn unten sehen wollen, „aber ich habe meine sache durchgezogen und mit hilfe meiner community das game rasiert.“ Die Auszeit wolle er nutzen, um „Work and Travel“ in Australien zu machen - und endlich ein bisschen Englisch zu lernen.