Auto fährt in Bushaltestelle – was wir wissen und was nicht

Gießen - In Gießen ist ein Mann mit seinem Auto in eine Bushaltestelle gefahren und hat dabei nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) vier Menschen verletzt - teilweise schwer. Laut Mitteilung der Polizei wurde der 32-jährige Fahrer festgenommen.

Was wir wissen:

Ort: In Gießen ist es am Abend in der Südanlage zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Ablauf: Ein 32-jähriger Mann ist laut Polizei gegen 16.30 Uhr am Montagnachmittag mit seinem Auto in eine Bushaltestelle gefahren. Dabei wurden vier Menschen verletzt - nach LKA-Angaben zum Teil schwer. Nach ersten Ermittlungen war der Mann zuvor an einer Ampel in zwei andere Fahrzeuge geprallt. Trotz dieses Unfalls setzte er seine Fahrt fort. Kurz darauf fuhr er in die Bushaltestelle. Der Mann fuhr anschließend weiter, stoppte sein Fahrzeug jedoch später.

Ermittlungen: Der betroffene Bereich wurde von der Polizei abgesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Der Betrieb auf dem gut besuchten Weihnachtsmarkt in der Nähe lief weiter.

Verdächtiger: Der 32-jährige Fahrer kommt laut Polizei aus Aserbaidschan und lebt in Gießen. Er wurde von der Polizei festgenommen. Unklar blieb zunächst, ob der Fahrer verletzt wurde und ob er möglicherweise die Absicht hatte, sich der nicht weit entfernten Fußgängerzone zu nähern.

Was wir nicht wissen: