In der Gemeinde Sottrum bei Rotenburg ist ein Fahrer eines Lieferdienstes schwer verunglückt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Rotenburg/Wümme - In der Samtgemeinde Sottrum im Landkreis Rotenburg/Wümme ist ein Mitarbeiter eines Lieferdienstes tödlich verunglückt. Am frühen Nachmittag kam der 28 Jahre alter Fahrer von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei bestätigte. Der Mann aus der Gemeinde Sottrum soll aus dem Auto geschleudert worden und noch am Unfallort gestorben sein. Zuvor hatte die „Nordsee-Zeitung“ berichtet.