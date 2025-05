Schluss mit den Hännis „Let's Dance“-Star Christina lässt im Podcast noch eine Bombe platzen

Christina und Luca Hänni gehen mit ihrem Podcast "Don't Worry Be Hänni" in eine Sommerpause. Doch das ist nicht die einzige Neuigkeit.

Christina und Luca Hänni gehen mit ihrem Podcast in eine Sommerpause.

Köln/Thun (Schweiz). - Seit 2024 gewähren Christina (35) und Luca Hänni (30) in ihrem Podcast "Don't Worry Be Hänni" Einblicke in ihr Privatleben. Auf 51 Folgen kann das Paar inzwischen zurückblicken. Doch damit ist jetzt Schluss.

Christina und Luca Hänni lassen Podcast pausieren

Zumindest vorübergehend, denn in der letzten Podcastfolge erklärt Christina: "Wir gehen in eine wundervolle Sommerpause, auch um dem Podcast ein kleines Fresh-up zu verpassen."

Lesen Sie auch: Nach heftiger Kritik hat Christina Hänni eine "Sendepause" angekündigt

So ganz nebenbei lässt die Let's-Dance-Tänzerin auch noch die nächste Bombe platzen. "Wir haben selber bemerkt, wir brauchen ein neues Titelbild. Ich bin nämlich auch noch schwanger." "Ne ganz kleine Beule erst", unterbricht sie Luca daraufhin.

Hännis wollen Sommerpause für Erholung nutzen

In welcher Woche Christina Hänni ist oder andere Details nennen die beiden nicht. Sodann geht es gleich wieder um die anstehende Sommerpause.

Lesen Sie auch: "Hört bitte auf!" - So emotional reagiert Christina Hänni auf Hasskommentare

"Wir wollen mit neuer Energie auch in den Podcast starten, für euch da sein Und deswegen gönnen wir uns eine kleine Sommerpause. Wir springen in den Pool und kommen refreshed wieder zurück", sagt Christina.

Aufgabe für die Fans während der Podcast-Pause

Luca lässt durchblicken, dass der Podcast vermutlich im September weitergehen wird. Ein konkretes Datum stehe aber noch nicht fest.

Auf den Social-Media-Kanälen sollen die Fans über den Neustart des Podcasts informiert werden. Dann wollen die Hännis wieder für ihre Fans da sein.

Auch interessant: „Let's Dance“-Star Hänni: Säugling lässt mich kaum schlafen

Während der Auszeit haben Christina und Luca noch eine Aufgabe für die Fans. Christina ruft sie auf, ihnen auf ihren Social-Media-Kanälen zu schreiben, "was ihr euch für unseren Podcast wünscht, was wir uns zu Herzen nehmen sollen".