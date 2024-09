Köln - „Let's Dance“-Star Christina Hänni leidet eigenen Angaben zufolge als Mutter eines Säuglings derzeit unter massivem Schlafmangel. „Wer stillt hat einfach die A…-Karte in der Nacht!“, schrieb die 34 Jahre alte Profitänzerin in einer Instagram-Story. Sie müsse sich alle zwei Stunden um ihre Tochter kümmern. „Die Nächte sind soooo unregelmäßig gerade. Mal schläft sie und mal irgendwie gar nicht.“ Dazu postete sie einige Lach-Smileys und ein Foto von sich im Liegen.

Die Tänzerin und der Sänger Luca Hänni (29, „Don't Think About Me“) hatten im vergangenen Juni die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter bekanntgegeben. Das Paar hatte sich 2020 in der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ kennengelernt und im August 2023 geheiratet.

Hänni, die früher Christina Luft hieß, führte aus, dass ihr Mann ihr nun „eine Stunde Schlaf am Stück gegönnt“ habe. „Ich bin jetzt überhaupt mal ansprechbar.“ In einem folgenden Post schrieb sie zu einem Foto von einem Kinderhändchen und wieder mit lachendem Emoji: „Dafür schläft und schläft sie am liebsten auf mir den ganzen Tag.“