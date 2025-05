Als junger Arzt „J.D.“ mit seinen schrägen Tagträumen machte Braff die Serie in den 2000er-Jahren berühmt. Nun entsteht eine Neuauflage - und Braff ist Berichten zufolge wieder mit dabei.

Berichten zufolge soll Zach Braff wieder in seiner Rolle als „J.D.“ in der Neuauflage der Serie „Scrubs“ zu sehen sein. (Archivbild)

Los Angeles - In der geplanten Neuauflage der erfolgreichen Ärzte-Comedy „Scrubs“ ist Medienberichten zufolge US-Schauspieler Zach Braff (50) wieder in der Rolle als John Dorian („J.D.“) zu sehen. Nach monatelangen Verhandlungen hätten sich der US-Sender ABC und Braff auf einen Deal geeinigt, berichteten US-Medien unter Berufung auf anonyme Quellen. ABC bestätigte die Berichte zunächst nicht, Braff selbst teilte sie aber in seiner Instagram-Story.

„Scrubs“ erfreute sich Anfang des Jahrtausends großer Beliebtheit. Der etwas schräge Humor rankt sich vor allem um den von Braff gespielten jungen Arzt „J.D.“. Besonders dessen Tagträume machten die Serie populär. Von der Serie wurden neun Staffeln produziert, die von 2001 bis 2010 im US-Fernsehen ausgestrahlt wurden.

Ende 2024 waren Pläne für eine Neuauflage bekanntgeworden. Ob weitere frühere Hauptdarsteller der Serie wie Sarah Chalke (48) als Ärztin Elliot Reid oder Donald Faison (50) in der Rolle des Chirurgen Christopher Turk ebenfalls an Bord sind, war zunächst nicht bekannt.