Der Beamte wurde laut Polizei am Wittenbergplatz in Berlin-Schöneberg attackiert. Es gab eine Festnahme.

Berlin - Bei einer Demonstration in Berlin mit Bezug zur Nahostpolitik ist ein Polizist am Wittenbergplatz verletzt worden. Ein Versammlungsteilnehmer habe ihm mit einer Fahnenstange gegen den Kopf geschlagen, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Bei seiner Festnahme hätten die Einsatzkräfte körperlichen Zwang in Form von Schieben, Drücken und Festlegetechniken eingesetzt. Aus der Versammlung habe es zudem Beleidigungen gegeben - gegenüber Einsatzkräften und Teilnehmern einer Gegenversammlung.