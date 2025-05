Profi-Tänzerin Christina Hänni will sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Die Ankündigung kommt nicht überraschend, nachdem Hänni bei "Let's Dance" mit scharfer Kritik überzogen worden war. Ihre Fans zeigen jedoch Verständnis.

Köln - Christina Hänni, die bei ihrem letzten Auftritt in der Live-Tanzshow "Let's Dance" bei RTL heftig kritisiert worden war, hat angekündigt, sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Fans der Profi-Tänzerin reagieren bei Instagram mit viel Mitgefühl und Verständnis.

"Let's Dance"-Profi Christina Hänni kündigt Sendepause an

"Manchmal braucht es eine kleine Sendepause, um die ganze Last zu schultern", schreibt Hänni auf ihrem Instagram-Kanal, "Ich bin dann wieder da, wenn ich soweit bin."

Diese Ankündigung folgt auf ein Zitat von Charles Swindoll, eine "Lehre über Verantwortung", wie Hänni es nennt. Darin heißt es unter anderem: "Es endete damit, dass Jeder Jemand die Schuld gab, obwohl Niemand tat, was Irgendjemand hätte tun können."

Fans von Christina Hänni haben Verständnis für Rückzug

Ihre Fans reagierten auf Hännis Post mit viel Verständnis: "Wir werden dich bei deiner Rückkehr noch genauso lieb haben wie vorher", kommentiert eine Nutzerin.

"Ich bin selbst Tänzerin und weiß, wie es ist, wenn man mal nicht den besten Tanztag hat. Das fühlt sich niederreißend an, aber das ist normal", schreibt jemand anderes in Bezug auf die Kritik, die Hänni für ihren letzten Auftritt bei "Let's Dance" bekommen hatte.

"Lass dir bloß nichts einreden. Du sahst und siehst immer toll aus und bist eine tolle Choreografin und Tänzerin", heißt es unter anderem.

In aktueller Staffel von "Let's Dance" als Erste rausgeflogen

Christina Hänni hatte als Profi-Tänzerin an der 18. Staffel der Live-Tanzshow "Let's Dance", die aktuell bei RTL läuft, teilgenommen. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner, dem Komiker Osan Yaran, war sie jedoch nach der ersten Sendung als erstes Paar rausgeflogen.

Bei "Let's Dance" werden Tanzpaare aus jeweils einem professionellen Tänzer und einer berühmten Person gebildet. Über mehrere Sendungen hinweg werden verschiedene Tänze wie Cha-Cha-Cha, Walzer oder Tango einstudiert, präsentiert und schließlich von Juroren bewertet. Wer bis zum Schluss bleibt, wird "Dancing Star".

Scharfe Kritik bei der "Partnertausch"-Show von "Let's Dance"

Bei der "Partnertausch"-Show am 25. April, bei der die Kandidatinnen und Kandidaten mit anderen Profi-Tänzern tanzen, war Hänni mit Fabian Hambüchen angetreten - und musste sich im Nachhinein viel Kritik anhören.

So bekam sie von "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi nur vier Punkte, und auch Fans der Sendung bewerteten Hännis Leistung als sehr schlecht.

"Katastrophe, sie sieht nicht aus wie der Profi!!!", kommentiert ein Instagram-Nutzer. "Ich finde schon dass die Christina dazu viel beigetragen hat, dass die Bewertung schlecht ausfiel. Das muss sie sich leider anhören, den die Choreografie war nicht gut", schrieb ein anderer User.

"Muss mehr an ihrer Kondition arbeiten. Vllt. ist sie auch zu früh nach ihrer Schwangerschaft wieder gekommen", mutmaßt eine weitere Nutzerin.

Christina Hänni zieht sich wegen "großem Druck" zurück

Ob diese scharfen Worte der Grund für ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit waren, erklärte Christina Hänni in dem Post zunächst nicht.

Einige Tage später schrieb sie in einer Instagram-Story, dass sie sich wegen "großem Druck", den sie verspüre, zurückgezogen habe. An User gewandt, die Hasskommentare geschrieben hatten, sagte sie: "Ihr habt erreicht, was ihr wolltet."

Die 35-jährige Tänzerin hatte im Juni 2024 gemeinsam mit ihrem Ehemann Luca Hänni, den sie bei "Let's Dance" kennengelernt hat, eine Tochter bekommen.

Seit ungefähr einem Jahr geben die beiden in ihrem Podcast "Don't worry be Hänni" einen Einblick in ihr Familienleben.