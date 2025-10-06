Olaf Hennings Song "Cowboy und Indianer" ist auf Festen und Kindergeburtstagen ein Riesenhit und hat dem Sänger zum Durchbruch verholfen. Dass es sich dabei um kulturelle Aneignung handeln könnte, ist dem Sänger egal.

"Ist mir wurscht"! Darum steht Olaf Henning zu seinem Riesenhit "Cowboy und Indianer"

Borken. – Olaf Hennings (57) Song "Cowboy und Indianer" dürften viele Partygänger in Deutschland kennen. Mit dem Lied feierte der 57-Jährige seinen endgültigen Durchbruch als Schlagersänger.

Dass es sich dabei um kulturelle Aneignung handeln könnte, ist ihm "aber wurscht". Dies verriet der Sänger kürzlich bei einem Interview mit "sonnenklar.tv".

Olaf Henning: "... zum Karneval als Cowboy und Indianer verkleidet"

Von kultureller Aneignung wird gesprochen, wenn sich jemand die Elemente einer anderen Kultur – zumeist einer Minderheitskultur – zu eigen macht beziehungsweise sie ohne Genehmigung in einen anderen Kontext stellt.

Besonders hohe Wellen schlug dieses Problem unter anderem 2019, als ein Hamburger Kindergarten Indianer-Kostüme zum Fasching verbot, um keine Vorurteile zu bedienen.

"Als Kinder haben meine Nachbarstochter und ich uns gerne zum Karneval als Cowboy und Indianer verkleidet. Ich kenne niemanden, der das nicht früher gemacht hat", so Henning zu dem Thema. Und: "Auf das Lied bin ich heute noch stolz!"

Sänger Olaf Henning war noch nicht in Amerika

Trotz aller Kritik freue er sich nämlich über den Erfolg des Liedes. "Obwohl es nicht richtig in mein Pop-Schlager-Repertoire passt, hat es mir alle Türen geöffnet", so der Künstler, der selbst vier Pferde und ein Fohlen besitzt.

Apropos "Indianer": Henning ist nach eigener Aussage bisher noch nie in Amerika gewesen. "Alle, die ich kenne, waren da – sogar meine Eltern. Nur der Olaf nicht. Das ist echt traurig, aber das Land steht ganz weit oben auf der Liste und werde ich sicher demnächst bereisen. Vier Wochen mindestens", sagt er in dem Interview.