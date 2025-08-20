Schlagershow mit Andrea Kiewel "ZDF-Fernsehgarten on Tour": Diese Stars treten am Sonntag im Saarland auf
"ZDF-Fernsehgarten on Tour": Am Sonntag, dem 12. Oktober, wird Andrea Kiewel wieder aus dem Saarland senden. Mit im Gepäck: viele hochkarätige Gäste aus der Schlagerszene.
Mainz. – Auch am kommenden Sonntag ist Andrea Kiewel mit dem "ZDF-Fernsehgarten" nicht auf dem Mainzer Lerchenberg zu finden. Erneut wird die Schlagershow von der Völkinger Hütte im Saarland ausgestrahlt – natürlich wieder mit hochkarätigen Gästen.
Hintergrund: Für zwei Herbstausgaben begibt sich der "ZDF-Fernsehgarten" auf Tour durch Deutschland. Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit hatte es den "ZDF-Fernsehgarten on Tour" dieses Jahr ins Saarland verschlagen, wo am ersten Oktoberwochenende die offiziellen Feierlichkeiten zur Wiedervereinigung stattfanden.
Eloy de Jong am Sonntag zu Gast im "ZDF-Fernsehgarten"
Bekannt wurde Sänger Eloy de Jong (52) Anfang der 1990er Jahre als Mitglied der britisch-niederländischen Boygroup "Caught in de Act". Nach dem Aus der Band startete er 2004 als Solokünstler durch.
Inzwischen ist der 52-Jährige fester Bestandteil der deutschen Schlagerszene. Am 12. Oktober wird er nicht zum ersten Mal im "ZDF-Fernsehgarten" singen.
Bereits im Mai 2025 war er bei Andrea Kiewel zu Gast. Bleibt abzuwarten, ob sie dieses Mal seinen Namen richtig ausspricht.
Beatrice Egli ist am Sonntag bei Andrea Kiewel zu Gast
Die 37-jährige Sängerin Beatrice Egli wurde 2013 als Siegerin der zehnten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt.
Seit 2024 sitzt Egli sogar in der Jury von DSDS und ist aus der Schlagerszene kaum noch wegzudenken. Inzwischen kann die 37-Jährige auf elf veröffentlichte Alben und einige Auszeichnungen zurückblicken.
Das sind die Gäste im "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, dem 12. Oktober 2025:
- Eloy de Jong – Sänger
- Beatrice Egli – Sängerin
- Nicole – Sängerin
- Eric Philippi – Sänger
- Vincent Gross – Sänger
- Neonlicht – Gesangsduo
- Daniel Ceylan – Sänger
- Brings – Kölner Mundart-Band
- Christin Stark – Sängerin
Guinness-Buch der Rekorde nimmt „ZDF-Fernsehgarten“ auf
Seit 2000 moderiert "Kiwi", wie Moderatorin Andrea Kiewel gern genannt wird, die Show. 2014 wurde der "ZDF-Fernsehgarten" sogar in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen: als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow der Welt.
Die nächste Sendung des "ZDF-Fernsehgartens" läuft am Sonntag, dem 5. Oktober, um 12 Uhr im ZDF. Über die Mediathek lassen sich auch vergangene Aufzeichnungen abrufen.