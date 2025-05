Köln. - Seit Wochen kursieren Vermutungen über ein mögliches Beziehungsende zwischen Schlagersänger Eric Philippi (28) und seiner Partnerin Michelle (53). Das Paar, das nicht nur durch seinen Altersunterschied, sondern auch durch öffentliche Liebesbekundungen auffiel, hatte zuletzt nur wenige Einblicke in sein Privatleben gegeben.

Besonders nach der Konzertabsage von Philippi in Köln Anfang März wurden Stimmen laut, die von einer Trennung ausgingen.

Eric Philippi: Klarstellung aus dem Tonstudio

Nun hat sich der Musiker erstmals öffentlich zu Wort gemeldet – allerdings ohne seine Verlobte Michelle an seiner Seite. Über seine Social-Media-Kanäle teilte Philippi mit, dass er sich bewusst zurückgezogen habe, um sich auf kreative Prozesse zu konzentrieren.

In seiner Instagram-Story äußert sich Eric Philippi zu den Gerüchten um die Trennung von seiner Verlobten Michelle. Screenshot: instagram.com/eric_philipp

In dieser Phase sei Abstand zur digitalen Öffentlichkeit wichtig gewesen. Die Gerüchte um eine Trennung weist er entschieden zurück: Die Beziehung bestehe weiterhin, jedoch ohne ständige Präsentation im Netz.

Schlagersängerin Michelle schweigt weiter zum Liebesthema

Während Philippi Stellung bezieht, hält sich Michelle auffällig zurück. Auch ihr Management reagierte auf entsprechende Medienanfragen von RTL nur mit dem knappen Hinweis, aktuell keine Auskünfte geben zu wollen.

Diese Zurückhaltung sorgt für zusätzliche Spekulationen – vor allem, da das Paar in der Vergangenheit seine Liebe öffentlich zelebriert hatte, etwa ihre Verlobung im Rahmen des Schlagerboom Open Airs im Juni 2024.

Gemeinsames Konzert auf Rügen wohl doch nicht abgesagt

Trotz aller Gerüchte scheint ein gemeinsamer Auftritt des Duos nach wie vor geplant zu sein. Am 11. Juli 2025 sollen Michelle und Eric Philippi gemeinsam auf der Waldbühne Rügen auftreten. Tickets sind bereits erhältlich, auch wenn es in den vergangenen Wochen Zweifel an dem Termin gab.

Die kommenden Auftritte könnten also nicht nur musikalisch interessant, sondern auch emotional klärend wirken.