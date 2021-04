Nach plötzlichem Tod: Willi Herrens Foodtruck macht dicht

Halle (Saale) - Willi Herrens Reibekuchenstand in Köln macht eine Woche nach seiner Eröffnung wieder zu. „Wir haben gemeinsam mit der Familie beschlossen, dass wir das Projekt beenden werden und nicht weitermachen werden“, erklärte Geschäftspartner Jörg Hansen gegenüber dem Sender RTL. Die beiden Geschäftspartner und Freunde Herrens hätten sich aus persönlichen Gründen dagegen entschieden, den Foodtruck weiterzuführen. „Man muss auch mal das Ganze so sehen, wir sind die Betroffenen und mit Willi Geld zu verdienen, das kommt für uns nicht in Frage. Wir waren nicht Freunde von Willi Herren, wir waren Freunde von Wilhelm“, so Hansen.

Den mobilen Reibekuchen-Stand hatten die Hansens und Herren erst am 16. April eröffnet. Desiree Hansen schrieb auf Instagram: „Die Rievkooche-Bud war Willis größter Traum seit Kindertagen und nun wurde er uns nach Erfüllung seines Traumes so brutal entrissen. Dieser Truck war sein Baby und sein Vermächtnis für euch.“

Der „Lindenstraße“-Schauspieler und Schlagersänger war am Dienstag tot in seiner Wohnung gefunden worden. Er wurde 45 Jahre alt. In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte daraufhin in seine von der Polizei versiegelte Wohnung ein. (mz)