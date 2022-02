Leipzig/DUR/awe - "Nach all der langen Zeit, habe ich mich nun entschieden einen neuen Weg zu gehen". Ein Satz mit starker Botschaft, den Melanie Müller auf Facebook und Instagram am Montag schrieb. Deutet die 33-Jährige damit einen Rückzug von den sozialen Medien an? Anlässe dafür hab es für Müller in den vergangenen Monaten zur Genüge, weshalb sie auf Social Media weiter mitteilt: "Nun heißt es sich auf die Sachen zu konzentrieren, die mir wichtig im Leben sind."

Melanie Müller teilt auf Facebook und Instagram mit, einen neuen Weg zu gehen. Foto: Screenshot/Facebook/ Melanie Müller

Melanie Müller ist frisch verliebt

Ende November trennte sich Müller nach sieben Jahren Ehe von ihrem Mann Mike Blümer (55). Seitdem scheint sich die Schlagersängerin Stück für Stück freizuschwimmen. Im Januar ließ sie sich ein Tattoo entfernen, das den Namen ihres Ex-Gatten über der Hüfte zierte.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Müller ein Foto auf Instagram, dass sie mit einem Mann zeigt. Dazu schrieb sie "Wahre Liebe erkennt man in den Zeiten, in denen man zu schwach ist, sich selbst zu lieben." Das neue Jahr hält für die "Dschungelkönigin" von 2014 also auch Liebesglück bereit. Bei Müllers neuem Partner handelt es sich um Andreas Kunz - beide sollen sich schon über 15 Jahre kennen.

Plant Melanie Müller das Karriereende?

Am Valentinstag verbrannte Müller ein Pärchenfoto, das sie und ihren Ex Mike Blümer zeigt und postete dies in einer Instagram-Story. Von alten Lasten scheint sich der Reality-TV-Star gelöst zu haben, weshalb Müller mit ihrem neuen Mann an der Seite auch eine Zukunft ohne Social Media haben möchte. Doch laut Bild könnte es sich nicht nur um eine Pause auf den sozialen Medien handeln, sondern gar um das Karriereende Müllers.

Der Manager Müllers teilte der Bild am Dienstag mit: "Die Melanie Müller, wie wir sie kennen, wird es nicht mehr geben." Auftritte am "Ballermann" auf Mallorca oder Aftritte im Fernsehen soll es demnach so gut wie nicht mehr geben. Müller bedankt sich auf Facebook und Instagram zudem bei ihren Fans und teilt abschließend mit: "Wie heißt es so schön: Krone richten und weiter gehts."