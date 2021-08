Medienberichte: Sohn von Michael Ballack bei Unfall in Portugal ums Leben gekommen

Schwerer Schicksalsschlag für Ex-Fußballprofi Michael Ballack. Wie mehrere portugiesische Medien berichten, soll Emilio, der 18 Jahre Sohn des ehemaligen Nationalmannschaftskapitäns, bei einem Unfall mit einem Quad in Portugal ums Leben gekommen sein.

Wie der portugiesische Fernsehsender TVI24 berichtet, habe sich der Unfall in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag südlich der Hauptstadt Lissabon ereignet. Die Familie Ballack soll dort ein Haus haben, heißt es.

Michael Ballcks Sohn Emilio am 15. 06. 2019 im Sportforum Chemnitz. (Foto: imago/picture point)

Emilio war der mittlere von drei Söhnen, die aus Michael Ballacks Ehe mit seiner ehemaligen Frau Simone hervorgingen. Das Paar hatte 2008 geheiratet. Die weiteren Söhne Louis und Jordi sind 19 und 16 Jahre alt.

Michael Ballack und seine Frau Simone winken nach ihrer Trauung beim Verlassen des Schlosses Kempfenhausen am Starnberger See. (Foto: dpa/archiv)

Michael Ballack wurd am 26. September 1976 in Görlitz (Sachsen) geboren. Wenig später zogen seine Eltern nach Karl-Marx-Stadt, das heutige Chemnitz, wo Ballack seine Jugend verbrachte und an der Sportschule den Grundstein für seine spätere Karriere legte. In seiner Karriere spielte er für den Chemnitzer FC, den 1. FC Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Bayern München und den FC Chelsea.

Michael Ballack wurde drei Mal zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt (2002, 2003, 2005). Ballack spielte zwischen 1999 und 2010 98 mal für die deutsche Nationalmannschaft. Ab 2004 war er Mannschaftskapitän.