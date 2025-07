Laura Müller hat eine neue Geschäftsidee: Sie lässt Hunde trainieren, die an Unterwäsche schnüffeln. Auf Instagram lässt Hundeprofi Martin Rütter seinen Gefühlen dazu freien Lauf.

Hundeprofi Martin Rütter kann es nicht fassen: Laura Müller lässt Hunde an Unterwäsche riechen.

Köln – "Kennst Du auch dieses Gefühl, dass Du glaubst, Du hast jetzt allen Schwachsinn dieser Welt gesehen? Und dann kommt immer einer daher, der ist noch blöder", schimpft Hundeprofi Martin Rütter (55) auf seinem Instagram-Kanal auf Laura Müller (24). Doch woher kommt seine Wut auf Michael Wendlers Frau?

Laura Müller lässt Hunde an getragener Unterwäsche schnüffeln

Die geht zurück auf ein Projekt, dass die 24-Jährige kürzlich vorgestellt hat. Angeblich hat sie Spürhunde darauf trainiert, getragene von ungetragener Unterwäsche zu unterscheiden.

Lesen Sie auch: „Geld es noch billiger?“ Laura Müller teilt schlüpfrige Inhalte und kassiert Shitstorm

Jetzt fragen sich jetzt bestimmt viele Menschen: "Wozu soll das gut sein?" Ganz einfach erklärt: Es gibt Menschen, die kaufen getragene Unterwäsche – sei es von unbekannten Personen, von Influencern auf der Plattform OnlyFans oder von anderen Creatorinnen.

"Vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, ob die Unterwäsche, die Creatorinnen verkaufen, auch wirklich getragen wurde", wirbt Laura Müller auf Instagram für ihr Höschen-Projekt.

Lesen Sie auch: Werbung für den Wendler? Laura Müller pusht online Buchungswebseite ihres Mannes

Ein Projekt, das nicht nur bei Rütters, sondern auch ihren Followern auf Unverständnis stößt. "War das dein Plan, als du vor Jahren den Wendler aufgegabelt hast ??? So hast du dir dein Leben vorgestellt? Getragene Schlüpper checken – traumhaft. Du bist mal richtig falsch abgebogen, sorry", heißt es da beispielsweise in der Kommentarspalte. Ein anderer User schreibt: "Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank."

Lesen Sie auch: Großes Negativ-Ranking der Schlagerszene: DJ Ötzi ist in Deutschland am unbeliebtesten

Hundeprofi Martin Rütter fassungslos über Schlüpfer-Schnüffel-Projekt

Und auch Martin Rütter zeigt sich schockiert über Laura Müllers "Stiftung Tragetest". Er sei zunächst davon ausgegangen, dass das Video mithilfe von KI gefälscht wurde.

"Fragen über Fragen", schreibt er auf Instagram. "Warum Schlüpper? Welche Tierärzte? Welche Hundetrainer? Ist es KI? Ist heute der 1. April?"

Auf Instagram setzt er zu einer regelrechten Wutrede an: "Können wir mal einen Hund darauf trainieren, dass er an Leuten schnüffelt, ob da noch genug Gehirn ist", schimpft er. "Ich ekel mich so sehr!"