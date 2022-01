Mark Forster hat auch mit 39 immer einen Spruch parat

Berlin - Brille und Basecap sind seine Markenzeichen - Mark Forster zählt zu Deutschlands beliebtesten Popstars. Seine Musik, seine TV-Auftritte („The Voice of Germany“, „Sing meinen Song“) und sein Instagram-Kanal haben Millionen Fans. Heute feiert der Gute-Laune-Typ seinen 39. Geburtstag.

Auf manche Menschen wirke er „wie ein Magnet“, sagte Forster im Interview mit dem Magazin „DB Mobil“. „Wenn ich zum Bäcker oder in einen Späti gehe, wird mir öfter ein Video von der Tochter oder der Nichte gezeigt, die doch so schön singt. Die Leute denken, dass ich da was drehen kann.“ Diese Hoffnungen müsse er enttäuschen.

Er ist der Lustige

Als Coach bei „The Voice of Gemany“ ist Forster zwar um keinen Spruch verlegen, aber die Show gewinnen konnte noch keiner seiner Schützlinge. „Ich habe so eine Position bei "The Voice", dass ich "der Lustige" bin. Das schadet mir bei den Talenten, spüre ich so seit ein, zwei Staffeln. Zu mir kommen eher Special Interest Talents. Jemand, der freakig ist, so eine Heavy Metal Band: die geht dann halt zu Mark Forster“, sagte der in Kaiserslautern geborene Sänger der Deutschen Presse-Agentur. Im letzten August erschien sein bislang letztes Album „Musketiere“.