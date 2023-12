London - Rolling Stones-Gitarrist Keith Richards hat seiner Frau Patti Hansen (67) zum 40. Hochzeitstag gratuliert und ein altes Foto von der Feier gepostet.

„Für Patricia - Alles Gute zum 40. Hochzeitstag!“, schrieb die Rocklegende, die am gestrigen Montag außerdem ihren 80. Geburtstag feierte, auf Instagram. Auf dem Foto schneiden Richards und Hansen - in Smoking und Hochzeitskleid am Strand - gerade eine dreistöckige Hochzeitstorte an. Der britische Rockstar schloss seinen Post mit den Worten: „Ich liebe dich. Keith“.



Richards lernte das Model Patti Hansen 1979 im legendären New Yorker „Studio 54“ kennen. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter.