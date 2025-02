Vor ihrer Rolle in „Sex and the City“ spielte Kristin Davis in der Serie „Melrose Place“ mit. Am Set habe eine „schwierige Stimmung“ geherrscht, „was das Dünnsein anging“.

Kristin Davis hielt für ihre Rolle in der Jugendserie „Melrose Place“ eine strenge Diät, wegen der sie sogar einmal in Ohnmacht fiel. (Archivbild)

Los Angeles - „Sex and the City“-Star Kristin Davis hielt eigenen Angaben zufolge für ihre Rolle in der US-Jugendserie „Melrose Place“ eine strenge Diät, wegen der sie sogar einmal in Ohnmacht fiel. Obwohl sie gute Erinnerungen an ihre damaligen Schauspiel-Kollegen habe, habe am Set eine „schwierige Stimmung“ geherrscht, „was das Dünnsein anging“, berichtet die 59-Jährige dem US-Magazin „People“.

„Jede einzelne Person war wunderschön und superdünn“, sagt sie. Also habe sie gedacht, sie müsse da mithalten. Sie habe deshalb ständig Sport gemacht und sei sich zugleich sicher, dass sie zu der Zeit „nicht aß“, schilderte sie. Einmal habe sie sich benommen gefühlt und sei „auf einem Parkplatz ohnmächtig“ geworden. „Manchmal konnte ich mich nicht mehr an meinen Namen erinnern“, sagte Davis.

Von einem Schauspielerkollegen erfuhr sie, dass die Produzenten der Serie nicht zufrieden mit ihrem Gewicht seien. Als sie den Herstellungsleiter damit konfrontierte, habe dieser gesagt, dass sie wunderschön sei, aber „einfach nicht zunehmen“ solle. Diese Art von Verhalten sei am Set damals aber „ganz normal“ gewesen, so Davis. „Wenn man Hüften hatte, war das ein Thema.“

„Melrose Place“ lief in den USA von 1992 bis 1999, neben Davis spielten unter anderem Alyssa Milano und Heather Locklear mit.