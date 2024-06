Ihr letztes Album brachte Katy Perry im Jahr 2020 heraus - nun kündigt der Pop-Star für Juli neue Musik an. Im knappen Bikini-Oberteil macht die Sängerin dafür Werbung.

Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Los Angeles - US-Popstar Katy Perry (39, „Teenage Dream“, „Dark Horse“) meldet sich nach mehrjähriger Pause mit neuer Musik zurück. Die gebürtige Kalifornierin kündigte auf Instagram eine Single mit dem Titel „Woman’s World“ an, die am 11. Juli erscheinen soll. Einen Tag später soll das zugehörige Video herauskommen.

Perry posiert auf einem Foto in einem knappen weißen Bikini-Top und einer schwarzen Beinverkleidung im Stil einer Rüstung. Dabei zeigt sie eine wilde Haarmähne und viel nackte Haut. Die Sängerin stellte auch ein kurzes Video von dem Song dazu.

Ihr fünftes Album „Smile“ hatte Perry im August 2020 herausgebracht. Kurz zuvor war ihre Tochter Daisy Dove Bloom zur Welt gekommen, deren Vater ist der Schauspieler Orlando Bloom.

Mit Hits wie „California Gurls“ oder „Firework“ war Perry zum Pop-Superstar aufgestiegen. Im vergangenen Jahr hatte sie in einem Millionen-Deal die Rechte an ihren fünf Alben an die Firma Litmus Music verkauft. Seit 2018 war sie Teil der Jury bei der US-Talentshow „American Idol“, im Februar gab sie ihren Ausstieg als Jurorin bekannt.