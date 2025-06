Miami - Auch in den USA ist beim unglücklich verlorenen EM-Finale der deutschen U21-Junioren ganz genau auf Torschützenkönig Nick Woltemade geschaut worden. Die Profis des FC Bayern München verfolgten am Samstag teilweise beim Warten auf den verspäteten Abflug zum eigenen Achtelfinalspiel bei der Club-WM heute (22.00 Uhr MESZ) gegen Flamengo Rio de Janeiro das 2:3 nach Verlängerung in Bratislava. Im Fokus stand dabei natürlich auch der vom deutschen Fußball-Rekordmeister umworbene Stuttgarter Woltemade.

„Erstmal bin ich traurig gewesen, dass die U21 nicht gewonnen hat“, sagte Nationalspieler Jonathan Tah im Hard Rock Stadium von Miami. „Wir haben das Spiel verfolgt und es ihnen gewünscht, dass sie das Finale gewinnen, weil sie es auch verdient gehabt hätten mit dem Turnier, dass sie gespielt haben.“

Tah: Er ist als Spielertyp besonders

Die Bayern wollen Woltemade - und der zuletzt beim Finalturnier der Nations League zum A-Nationalspieler aufgestiegene Angreifer möchte offenbar schon in diesem Jahr nach München wechseln. Der Poker zwischen dem VfB Stuttgart und den Bayern um eine hohe zweistellige Millionen-Ablöse läuft bereits. Der Senkrechtstarter der vergangenen Saison steht beim DFB-Pokalsieger noch langfristig bis zum 30. Juni 2028 unter Vertrag.

Bayern-Neuzugang Tah würde den 23 Jahre alten Shooting Star herzlich willkommen heißen an der Isar. „Wenn das passiert, freue ich mich“, sagte der 29-Jährige: „Ich verstehe mich gut mit Nick. Ich weiß, dass er ein guter Spieler ist. Aber ich habe da keinen Einfluss drauf.“

Dem Abwehrspieler imponiert, wie Woltemade auf dem Platz agiert. „Er hat Selbstvertrauen, aber keine Arroganz. Er hat da so die gute Mitte irgendwie. Und er ist als Spielertyp besonders“, sagte Tah.

„Wie er mit seiner Größe Fußball spielen kann“

Auch Konrad Laimer äußerte sich vor dem Achtelfinalspiel der Bayern bei der Club-WM zum möglichen künftigen Mitspieler Woltemade. „Ich kenne ihn nicht persönlich.“ Aber er habe immerhin schon in der Bundesliga mit Bayern gegen Woltemade gespielt, bemerkte der Österreicher.

Man müsse nicht viel zu den Qualitäten des fast zwei Meter messenden Woltemade sagen, „bei dem, was er in der letzten Saison in Stuttgart geleistet hat“, meinte Laimer: „Wie er mit seiner Größe Fußball spielen kann, wie er arbeitet und wie er vorangeht, ist er ein großartiger Spieler.“