Die deutschen Album-Charts werden in dieser Woche von Neueinsteigern aus Südkorea angeführt. Bei den Singles bleibt es bei einem Dauerbrenner.

Die K-Pop Band Stray Kids ist in dieser Woche mit dem Album „Karma“ neu eingestiegen auf die Eins. (Archivbild)

Baden-Baden - Bei den deutschen Album-Charts gibt es einen Neueinsteiger an der Spitze: Die südkoreanische Boygroup Stray Kids, kurz SKZ, steigt mit ihrem neuen Album „Karma“ auf Platz eins der Rangliste, wie die Charts-Ermittler von GfK Entertainment mitteilten. Auf Platz zwei rangiert - ebenfalls neu eingestiegen - Feuerschwanz mit „Knightclub“, dahinter ist ein weiterer Neueinsteiger der Woche auf der Drei platziert: Revolverheld mit dem Album „20“.

Von Platz drei auf Platz vier fällt der Soundtrack zur Netflix-Produktion „KPop Demon Hunters“. Die US-amerikanische Alternative-Metal-Band Deftones schafft es - ebenfalls als Neueinsteiger - aktuell auf Platz fünf der Album-Charts.

An der Spitze der Single-Charts thront wie bereits in der letzten Woche HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, Rei Ami & KPop Demon Hunters Cast mit „Golden“. Dahinter platziert sich ein weiterer Dauerbrenner in den deutschen Single-Charts: Alex Warren mit „Ordinary“.

Von Platz vier auf Platz drei schafft es Zartmann mit „Tau mich auf“, dahinter platzieren sich WizTheMc x bees & honey („Show Me Love“) und Nina Chuba & makko mit „Fucked Up“, die letzte Woche noch Platz drei der deutschen Single-Charts belegten.