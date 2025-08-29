Zahlreiche Bühnen und Programmpunkte: Mit einem breiten Angebot will die Stadt Osnabrück Besucher zum Tag der Niedersachsen locken.

Nach Angaben der Stadt Osnabrück sind an drei Tagen 350 Programmpunkte geplant.

Osnabrück - Der Tag der Niedersachsen wird mit einem dreitägigen Programm in Osnabrück gefeiert. Am Abend eröffnete Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) das Festwochenende zusammen mit Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) und Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU). Am Abend soll die Sängerin Leony („Remedy“, „Fire“) auftreten.

Lies würdigte die Veranstaltung laut Mitteilung als Bühne für ehrenamtliches Engagement - Ehrenamtliche seien sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt unverzichtbar. „Gerade in Zeiten, in denen Unterschiede oft betont werden, sind solche Feste wichtig: Sie bringen Menschen zusammen, schaffen Begegnungen und machen sichtbar, wie viele sich täglich für ein gutes Miteinander einsetzen“, sagte Lies weiter.

350 einzelne Programmpunkte

Nach Angaben der Stadt sind an drei Tagen 350 Programmpunkte auf acht Bühnen in der Innenstadt geplant - alle kostenfrei. Zudem sind die Osnabrücker Busse am Wochenende kostenlos nutzbar. Highlight ist am Sonntag der Festumzug mit rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Innenministerin Behrens kündigte an: „In den kommenden drei Tagen erwartet uns in Osnabrück ein buntes und eindrucksvolles Programm.“ Sie rechnet mit Hunderttausenden Besuchern.

Die Stadt solle drei Tage lang „in ein großes Schaufenster für Kultur, Ehrenamt und Lebensfreude“ verwandelt werden, sagte Oberbürgermeisterin Pötter.

Der Tag der Niedersachsen wird jährlich in einer anderen Stadt veranstaltet. Für das kommende Jahr hat Braunschweig den Zuschlag erhalten.