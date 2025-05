Schlaganfall, Herzinfarkt und finanzielle Schwierigkeiten - über diese Schicksalsschläge hat der "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter bereits öffentlich gesprochen. Nun berichtet er über eine weitere schwere Zeit in seinem Leben.

In seinem Leben musste Horst Lichter bereits viele Schicksalsschläge verkraften.

Köln. - Fröhlich und stets gut gelaunt - so kennt man Horst Lichter als Moderator der ZDF-Sendung "Bares für Rares". Über die Schicksalsschläge, die er in seinem Leben bereits verkraften musste, spricht er dabei nicht so häufig.

Dennoch prägen sie sein Leben bis heute - besonders jener Todesfall, von dem er jetzt bei "Stern TV" erzählte: Lichters erstes Kind starb mit sechs Monaten am plötzlichen Kindstod. Der Moderator war damals 22 Jahre alt.

Horst Lichter verliert sein erstes Kind

Im Interview mit Steffen Hallaschka sprach der 63-Jährige über seine damalige Situation: "In dem Moment, in dem du wirklich zum ersten Mal einen Schicksalsschlag hast, stellst du fest, dass sich dein Umfeld verändert."

Niemand sei bei ihm vorbeigekommen und keiner habe mehr etwas mit ihm zu tun haben wollen, gibt Lichter in dem Interview preis. Ihm sei bewusst geworden, dass er sich allein aus dieser schwierigen Zeit wieder herauskämpfen muss.

"Wie willst du darauf reagieren? Tut mir leid? Ja, das hilft dir auch nicht. Also musst du dich da wieder rausbewegen, wenn du weiterleben möchtest", so Lichter.

"Bares für Rares"-Moderator verdrängt den Verlust

Bereits 2024 hatte er in einem Interview mit der "Gala" darüber gesprochen, wie er den Verlust verkraftete und wie er darüber hinwegkam. "Ich hatte gar keine Zeit. Ich habe mich gekümmert - erstmal um meine Frau, weil man kann sich ja vorstellen, was dann mit einer Mutter passiert. Um meine Eltern, um mein Umfeld, um meine Schwiegereltern."

Er habe sich damals entschieden, weiterzumachen. "Dadurch habe ich natürlich auch verdrängt", berichtete Lichter seinerzeit dem Magazin, "und über Jahre und Jahrzehnte später kommt das langsam erst hoch."

Inzwischen hat der Moderator drei inzwischen erwachsene Kinder. Der Tod seines ersten Kindes hat ihn auch in seiner Rolle als Vater beeinflusst. "Ich mache mir tatsächlich viel zu viel Sorgen um die Kinder", verrät der 63-Jährige.

Moderator erleidet Schlaganfall und Herzinfarkt

Der Tod des ersten Kindes ist nicht der einzige Schicksalsschlag, den Lichter verkraften musste: Der im nordrhein-westfälischen Nettesheim geborene Moderator erlitt im Alter von 26 Jahren einen Schlaganfall, zwei Jahre später kam dann der zweite sowie ein Herzinfarkt.

Dies führte bei Lichter zu dem Entschluss, sein Leben grundlegend zu ändern und auch seine Bodybuilder-Karriere an den Nagel zu hängen.

Inzwischen ist er als Moderator im ZDF bekannt. Nach der Kochsendung "Lafer! Lichter! Lecker!", für die er gemeinsam mit Starkoch Johann Lafer vor der Kamera stand, moderiert er inzwischen erfolgreich die Trödelshow "Bares für Rares".