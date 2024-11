Köln. - Karin Schmidl aus Hegeberg (Bayern) hat einen ganz besonderen Schatz mit einer noch außergewöhnlicheren Geschichte für die Händler bei "Bares für Rares" im Gepäck. Dabei handelt es sich um ein kleines Zigarettenetui, das ihre Schwester vor rund zehn Jahren auf dem Flohmarkt gekauft hatte.

"Für wenig Geld", erklärt Schmidl. ZDF-Moderator Horst Lichter will es genauer wissen. Die Antwort darauf hat er wohl nicht kommen sehen: "Drei Euro." Kommentarlos hält er der Verkäuferin die Faust hin, Schmidl schlägt lachend ein. Auch Expertin Heide Rezepa-Zabel zeigt sich beeindruckt: "Ganz toll gemacht, wirklich."

Expertin sorgt für Überraschung: Bis zu 2.000 Euro für Zigarettenetui

Im Anschluss schaut sie sich das kleine Etui etwas genauer an. Es stammt aus Russland und wurde zwischen 1908 und 1917 hergestellt. Es besteht aus Silber und ist mit feiner Emaille verziert und vergoldet.

Und was verlangt die Verkäuferin für den Flohmarktfund? "300 Euro ist meine Schmerzgrenze", sagt Schmidl. Rezepa-Zabel setzt den Wert des Zigarettenetuis deutlich höher an. Satte 1.800 bis 2.000 Euro hält sie für das Zigarettenetui für realistisch. "Das waren die am besten investierten drei Euro, die ich kenne", urteilt Lichter.

Käuferin gefunden: 1.700 Euro für den Flohmarktfund

Im Händlerraum gehen die Verhandlungen jedoch erst verhalten los. Mit 250 Euro beginnt Händler Steffen Mandel die Auktion. Langsam steigern sich die Gebote. Schmidl nimmt eins nach dem anderen mit einem leichten Kopfschütteln entgegen.

Als die Gebote schließlich im vierstelligen Bereich ankommen, wird es spannend. Die ersten Händler sind bereits ausgestiegen. Den Zuschlag sichert sich am Ende Sarah Schreiber. 1.700 Euro zahlt sie für den Flohmarktschnapper. "Augen auf bei ihren Flohmarktkäufen", beglückwünscht sie die Verkäuferin und überreicht ihr das Geld.