In der Talkshow „3nach9“ spricht Schlagersängerin Marianne Rosenberg über den Tod von Rosenstolz-Frontfrau Anna R. - und was ihr nach der traurigen Nachricht klar geworden ist.

Bremen - Die Schlagersängerin Marianne Rosenberg weiß nach dem plötzlichen Tod von Rosenstolz-Frontfrau Anna R. ihre Erlebnisse im Alter mehr zu schätzen. Ihr sei nach der Nachricht klar geworden, „was ich ab 55 Jahren alles noch erleben durfte“, sagte Rosenberg (70) am Freitagabend bei der Radio-Bremen-Talkshow „3nach9“. Die 55-jährige Anna R. wurde am 16. März tot in Berlin gefunden.

„Ich bin sehr fein an dem Platz, wo ich bin“

Die Nachricht über den Tod ihrer Musiker-Kollegin habe sie umgeworfen und sehr unglücklich gemacht, sagte Rosenberg. Das sei ein großes Leid, habe bei ihr aber auch „ein großes Schätzen der eigenen Zeit, die einem auf dieser Welt gegeben ist“, ausgelöst. Sie habe unter anderem mit 65 Jahren ein Nummer-eins-Album veröffentlicht, sagte Rosenberg. Sie habe kein Problem damit, alt zu sein. „Ich bin sehr fein an dem Platz, wo ich bin.“