Kopfüber steckte ein Mann in einem Abflussschacht und starb. Ein Rätsel war zunächst, wie der Mann in die Lage gekommen war. Nun hat die Polizei eine Theorie.

Braunschweig - Der am Samstagabend in Braunschweig in einen Schacht gestürzte und gestorbene Mann suchte nach Polizeierkenntnissen nach einem Ring. Der Gegenstand war dem 29-Jährigen offenbar zuvor in den Gully gefallen, wie die Polizei mitteilte. Er habe dann eigenständig die Abdeckung geöffnet und sei daraufhin kopfüber in den mit Wasser gefüllten Schacht gerutscht.

Ein Busfahrer hatte den Mann am Samstagabend im westlichen Braunschweiger Ringgebiet entdeckt. Die Polizei zog den 29-Jährigen aus dem Schacht an einer Bushaltestelle, aus dem er sich nicht mehr hatte selbst befreien können. Zu dem Zeitpunkt habe man schon keine Vitalfunktionen mehr feststellen können, sagte ein Polizeisprecher. Unter laufender Reanimation kam der Mann in ein Krankenhaus, wo er im Verlauf der Nacht starb.

Nachdem der Schacht abgepumpt war, fanden Einsatzkräfte dort Gegenstände wie Kopfhörer und den Ring, der dem 29-Jährigen eindeutig zugeordnet werden konnte. An der Haltestelle fanden sich zudem Kleidungsstücke, die der Mann abgelegt hatte, bevor er in den Schacht geriet.