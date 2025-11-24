Nach seiner langen Krankheit meldete sich Heinz Hoenig als Gast beim "Kölner Treff" zurück im Fernsehen. Neben Rückblicken auf das schwere vergangene Jahr richtete der 74-Jährige seinen Blick auch in die Zukunft.

Köln. – Neben Schauspielerin Uschi Glas, Comedian Paul Panzer und Journalistin Clare Devlin war auch Heinz Hoenig (74) mit seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig (40) am Freitag, dem 21. November 2025, zu Gast in der Sendung "Kölner Treff".

Dabei gab der 74-Jährige in seinem ersten Talkshow-Auftritt seit seiner Krankheit auch Einblicke in seine Zukunftspläne. "Ich werde ein Buch schreiben, das ist mein Plan", verkündete Hoenig. "Mir fehlen noch ein paar Details, an die ich mich erinnern soll und muss, die dann zusammengefügt werden."

Heinz Hoenig im "Kölner Treff": Rückblick auf seine Zeit im Krankenhaus

Und auch die Familie soll darin eine Rolle spielen. Denn ein Grund, weshalb sich Heinz Hoenig wieder zurück ins Leben gekämpft hat, waren seine zwei kleinen Kinder – Juliano (4) und Jianni (3).

Im Krankenhaus habe er nach dem Aufwachen zuerst an "seine zwei Bengels" gedacht. Er war freudig darüber, untermauert er beim "Kölner Treff": "Ich lebe noch!"

Auf Nachfrage von Moderatorin Susan Link (49) erinnert sich das Paar an die schwierige Zeit. Lange Zeit war nicht klar, wie es mit Heinz Hoenig gesundheitlich weitergeht.

Vor mehr als einem Jahr kam er überraschend ins Krankenhaus gebracht und musste notoperiert werden. Zwischenzeitlich lag er im künstlichen Koma. Es folgte ein wochenlanger Aufenthalt in der Klinik.

"Er war in vielen Filmen ein harter Kerl, aber im echten Leben hat er richtige Stärke bewiesen. Ich bin stolz auf dich!", wendet sich Kärsten-Hoenig liebevoll in der Show an ihren "Heinzi".

Und auch Hoenig selbst bekräftigt: "Ich bin nicht einfach so wegzuschießen. Gibt’s nicht!"

Annika Kärsten-Hoenig bedankt sich bei Ärzten, Pflegern und Schwestern

Auch nutzt die 40-jährige Annika Kärsten-Hoenig die Sendung, um sich ganz offen bei allen Ärzten, Schwestern, Pflegern, dem medizinischen Personal und Fans zu bedanken.

"Von ganzem 💖 ein großes Dankeschön an alle Menschen, die an Heinz geglaubt – und ihn/uns auf diesem Weg unterstützt haben und uns weiterhin begleiten. Ihr habt uns das größte Geschenk gemacht: GEMEINSAME ZEIT", schreibt sie dazu auch nochmal öffentlich auf Instagram.

Zum Abschluss will Link noch wissen, wie es im Hause Hoenig weiter geht. Abgesehen von dem Buchprojekt, ließ Hoenig die Zuschauer wissen, seine Frau habe für ihn einen Song geschrieben.

Den will er auf jeden Fall singen: "Und wenn es nur dieser eine Song ist, den werde ich singen", verspricht Hoenig. "Und der ist so gut."