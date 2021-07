Geldspende statt Bühne: Helge Schneider sagt Standkorb-Auftritte ab

Halle (Saale)/MZ/slo - Nach dem abgebrochenen „Strandkorb-Konzert“ in Augsburg hat Helge Schneider nun alle weiteren Konzerte des Formats abgesagt. In einem „beiderseitig von Respekt und Verständnis geprägten Austausch“ hätten sich Künstler und Veranstalter darauf geeinigt. Fünf Konzerte sind gestrichen, der Auftritt in Hamburg soll in einem anderen Format stattfinden.

Beide Seiten hätten sich zudem geeinigt, gemeinsam 20.000 Euro den Opfern der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland Pfalz zu spenden. Damit solle gezeigt werden, dass es nicht ums Geld ging.

Helge Schneider hatte vergangene Woche einen Auftritt in Augsburg nach rund 40 Minuten abgebrochen, da ihm durch das Format, bei dem die Besucher mit Abstand voneinander in Strandkörben sitzen und von Personal am Platz mit Getränken bedient werden, der Kontakt zum Publikum fehlte.

„Helge bekundet seinen Respekt für das große Engagement des Veranstalters, welches mit der Entwicklung eines neuen Konzeptes überhaupt erst wieder Livekonzerte in größerem Rahmen vor Publikum möglich gemacht habe. Für ihn persönlich passt das Format aber leider nicht“, teilte sein Management mit.