Nachwuchs in der Verwandtschaft von Travis Kelce, dem Footballspieler und Freund von US-Popstar Taylor Swift: Sein Bruder Jason postet süße Fotos vom vierten Kind.

Philadelphia - Süßes Glück im Arm: Der Bruder von Travis Kelce (35), dem Freund von US-Popstar Taylor Swift (35), ist zum vierten Mal Vater geworden. Jason Kelce (37), selbst ein ehemaliger Footballspieler der Philadelphia Eagles, postete auf Instagram mehrere Fotos mit dem Nachwuchs, einem Töchterchen namens Finnley „Finn“ Anne Kelce. „Hoppla, da ist sie!“, schrieb er dazu. Demnach kam die Kleine am 30. März zur Welt - sie ist die vierte Tochter.

Auf einem der Fotos hält Jason Kelce den Nachwuchs stolz im Arm, auf zwei anderen ist der jüngste Star der Familie alleine zu sehen. Ein Bild zeigt das Töchterchen von vorn an der Schulter einer Frau liegend, aller Wahrscheinlichkeit nach Mutter Kylie, die von der Seite zu sehen ist.

Im März 2024 hatte Kelce seine Football-Karriere beendet. Er spielte in der nordamerikanischen NFL seit 2011, als ihn die Eagles in der sechsten Runde des Drafts als Nummer 191 auswählten. Kelce lief in seiner Karriere nur für Philadelphia auf, war beim ersten Super-Bowl-Gewinn der Eagles 2018 dabei und über Jahre einer der wichtigsten Spieler im Team.

Bruder Travis spielt seit 2013 für die Kansas City Chiefs und gewann mit ihnen als Tight End dreimal den Super Bowl. Durch seine Beziehung mit Taylor Swift wurde er über den Football-Kosmos hinaus weltweit bekannt.