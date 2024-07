Verliebt: So präsentierten sich Laura Müller und Michael Wendler gerne in der Öffentlichkeit.

Halle (Saale)/Magdeburg. Laura Müller, It-Girl und Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler, hat mit Gerüchten über die Beziehung zu ihrer Familie aufgeräumt. Auf Instagram verriet die 23-Jährige, die ursprünglich aus dem Tangermünder Ortsteil Miltern stammt, dass ihre Familie sie vor Kurzem besucht hat.

"Meine Familie war erst gerade hier, haben zusammen Romes ersten Geburtstag gefeiert", sagte sie bei einer Fragerunde mit ihren Fans auf Instagram, über die t-online zuerst berichtete. Rome Aston ist der gemeinsame Sohn von Laura Müller und Michael Wendler.

Eltern waren anfangs gegen die Beziehung von Laura Müller und Michael Wendler

Immer wieder gab es in der Vergangenheit Gerüchte, dass Laura Müller wegen der Beziehung zu Michael Wendler oder ihren Aktivitäten auf der Plattform OnlyFans keinen oder nur wenig Kontakt zu ihren Eltern hat. Tatsächlich hatten die Eltern, Gaby und Klaus Müller, in der Doku "Laura und der Wendler - Total verliebt in Amerika" vor einigen Jahren berichtet, dass sie der Beziehung anfangs skeptisch gegenüberstanden.

Zur Erinnerung: Als sich Laura Müller und der Schlagerstar 2018 ineinander verliebten, war sie gerade mal 18 und er 46. Doch besonders das Bild, das der Wendler in den Medien abgab, missfiel den Eltern. "Da kam er eben auch nicht immer so gut rüber", sagte Gaby Müller seinerzeit in der Doku.

Laura Müller feiert ersten Geburtstag von Sohn Rome Aston mit ihrer Familie

Der Kontakt zwischen Laura Müller und ihrer Familie aus Sachsen-Anhalt ist aber wohl weiterhin gut - zumindest legt das die gemeinsame Geburtstagsfeier, von der Müller auf Instagram berichtete, nahe. Stolz präsentierte Laura Müller ihren Fans auch, was ihr kleiner Rome geschenkt bekam - nämlich Bilderbücher aus Deutschland.