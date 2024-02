Laura Müller, Ehefrau von Michael Wendler, präsentiert sich nach der Geburt ihres Sohnes Rome-Aston aktuell wieder auf Instagram und plaudert in einer Story über ihren Nachwuchs. Gefolgt von lasziven Fotos im Badezimmer.

Cape Coral/DUR. - Obwohl das ehemalige Playboy-Model Laura Müller auf Instagram 537.000 Follower hat, ist sie dort nur noch selten aktiv.

Seit der Geburt ihres Sohnes Rome-Aston mit Ehemann Michael Wendler hat sich 23-Jährige aus Tangermünde in Sachsen-Anhalt aus dem Social Media-Leben teilweise zurückgezogen, auch da mehrere Werbepartner nach Aussagen ihres Mannes während der Corona-Pandemie die Zusammenarbeit mit ihr kündigten.

Um Geld in die Familienkasse zu spülen, präsentiert sie sich stattdessen in sexy Posen auf "Only Fans". Wer bezahlt, darf Laura Müller dort folgen.

Laura Müller zwischen Baby- und Erotik-Content: Neuer Post auf Instagram für OnlyFans

Vor kurzem war Laura Müller auf Instagram wieder aktiv. Sie postete zuerst eine Story und erzählte von ihrem Nachwuchs. "Der wächst wirklich unglaublich schnell und er ist auch richtig, richtig groß für sein Alter", so Müller.

Die Fotos, die dann folgten, kommen bei den Fans gut an. Laura Müller präsentiert sich im knallengen Latexoberteil mit freiem Blick aufs Dekolleté.

Mit dem neuen Beitrag machte Laura Müller Werbung für ihre zweite Internetpräsenz auf OnlyFans. Denn zu der kleinen Fotoreihe kann man den Link zu "lauramuellerofficial" bei der für Nackt-Inhalte bekannten Plattform sehen.

Mal wieder leicht bekleidet: Laura Müller geht bei OnlyFans angeblich "einen Schritt weiter"

Bei OnlyFans gibt es gleich zwei Profile von Laura Müller. Einmal ist sie dort mit "diewendlers" für 32,35 Euro pro Monat vertreten und weiter noch als "lauramuellerofficial". Hier können die Fans sich die Frau von Michael Wendler für 46,22 Euro pro Monat anschauen.

Um die Follower bei Laune zu halten, hat Laura Müller auf "lauramuellerofficial" verkündet, zukünftig mehr auf die Vorlieben der Abonnenten einzugehen. "Meine neue Fotostrecke ist fast fertig und kommt in wenigen Tagen. Ich habe viele eurer Wünsche eingebaut und ich gehe einen Schritt weiter als sonst", so Müller.

Fans des It-Girls dürfen also gespannt sein, was demnächst dort gepostet wird.