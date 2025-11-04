Schauspielerin Drew Barrymore hat bei einer Brustkrebs-Vorsorgeuntersuchung einen Schrecken bekommen. Sie musste fünf Tage auf das weitere Ergebnis warten.

Los Angeles - US-Schauspielerin Drew Barrymore hat kürzlich einige Tage bangend auf das Ergebnis einer Untersuchung wegen Verdachts auf Brustkrebs gewartet. „Ich hatte vor Kurzem einen Schreckmoment“, erzählte die 50-Jährige in ihrer „Drew Barrymore Show“. „Mir geht es völlig gut, aber ich hatte ein problematisches Mammogramm und wurde in diesen Raum gebracht, wo ich dann eine Notfallbiopsie hatte“, berichtet Barrymore, die als kleines Mädchen mit „E.T. - Der Außerirdische“ zum Filmstar wurde.

Bei der Mammografie wird die Brust zur Krebsvorsorge auf erkennbare Auffälligkeiten geröntgt. Im Fall eines Krebsverdachts wird eine Biopsie gemacht, das heißt Gewebe aus der Brust entnommen, welches dann im Labor auf Krebszellen untersucht wird.

Die Schauspielerin erzählte weiter, dass sie nach ihrer Biopsie fünf Tage auf das Ergebnis aus dem Labor warten musste. Der Verdacht bestätigte sich nicht. Alles sei völlig in Ordnung, sagte Barrymore. Ihr Talkshow-Gast, die Comedienne Tig Notaroe, sagte, dass fünf Tage in einem solchen Fall eine lange Zeit seien. Notaro war vor einigen Jahren selbst an Brustkrebs erkrankt und spricht öffentlich von ihren Behandlungen dagegen.