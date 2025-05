Die amerikanische Autorin lebt seit Jahren in der Schweiz und hält sich aus der Politik heraus. Sie misst sich mit dem US-Präsidenten aber dann doch in dessen Paradedisziplin: Dem Deal-Making.

Zürich - Autorin Donna Leon („Commissario Brunetti“) macht US-Präsident Donald Trump die Krone als beste Dealmakerin des Universums streitig. Während es bei Trump und seinen Deals immer um Geld und Geschäfte geht, setzt Leon auf Kuhmist.

„Alle Amerikaner sind ja Verkäufer, wie unserer derzeitiger Präsident“, sagte Leon der Deutschen Presse-Agentur dpa augenzwinkernd. „Wir suchen immer nach Deals. Und ich habe den erfolgreichsten Deal gelandet, der je in diesem Universum zustande kam.“

Leon lebt in der Schweiz in einem Dorf in Graubünden. Dort lüstere sie geradezu nach dem Kuhmist ihres Nachbarn, der einen Biobauernhof hat, für ihren Garten. „Der Deal ist: Ich bekomme jeden September zehn riesige Taschen voller Kuhmist. Er bekommt dafür vier Gläschen meiner selbstgemachten Marmelade und zwei Flaschen Grappa.“ Das ist eine italienische Spirituose.

Im Frühjahr explodiere ihr Garten dank der Nährstoffe förmlich mit Leben, sagt Leon. Am Mittwoch (21. Mai) kommt ihr neues Buch auf Deutsch heraus, ein Band mit Erzählungen unter den Titel „Backstage“.